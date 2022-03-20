У Бердянську окупанти застосували силу та зброю проти учасників мирної акції протесту
Сьогодні, 20 березня, у Бердянську близько 250 людей вийшли на мирну акцію протесту проти російської окупації.
Як повідомили "Громадському" місцеві жителі, окупанти почали їх бити, роздягати та затримувати, передає "Еспресо. TV".
Люди зібралися на набережній міста. Під час акції вони тримали прапори України, співали пісні. Згодом вирушили центральною вулицею до виконкому, де сидять окупанти. За словами учасниці акції, окупантів ставало дедалі більше, людей почали оточувати. Тоді приблизно 60 учасників повернулися до набережної. Тоді людей почали валити на землю.
Окупанти здійснили декілька пострілів у повітря і почали відтісняти учасників акції, погрожуючи вистрілити в ноги.
Що зробили з тими, кого повалили та обшукували, невідомо. Ймовірно, їх затримали, оскільки поряд стояли два автозаки.
- Нагадаємо, під Бердянськом окупанти заблокували автобуси, які намагались евакуювати людей із Маріуполя до Запоріжжя
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