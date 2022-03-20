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Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією ​​​​​​​Під Бердянськом окупанти заблокували автобуси, які намагались евакуювати людей із Маріуполя до Запоріжжя

​​​​​​​Під Бердянськом окупанти заблокували автобуси, які намагались евакуювати людей із Маріуполя до Запоріжжя

20 березня, 2022 неділя
04:47
війна з Росією евакуація

Російські окупаційні війська зупинили цілу колону автобусів для евакуації мешканців Маріуполя у Запоріжжя

Про це повідомляє офіційний Facebook Бердянської міської ради.

"Не дуже хороші новини надвечір! Колона автобусів для евакуації мешканців Маріуполя виїхала до міста Бердянська із Запоріжжя. Колону було зупинено на кільці перед селом Азовське Бердянської ОТГ за три кілометри від міста. Колону не пускають у місто та не дають переночувати водіям, які виїхали із Запоріжжя об 11-00. У зв'язку з цим, всі раніше озвучені плани евакуації залишаються під питанням", - йдеться у повідомленні.
 

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Суспільство
Запоріжжя
Маріуполь
евакуація
біженці
Бердянськ
російська агресія
окупанти
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