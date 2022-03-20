​​​​​​​Під Бердянськом окупанти заблокували автобуси, які намагались евакуювати людей із Маріуполя до Запоріжжя

Про це повідомляє офіційний Facebook Бердянської міської ради.



"Не дуже хороші новини надвечір! Колона автобусів для евакуації мешканців Маріуполя виїхала до міста Бердянська із Запоріжжя. Колону було зупинено на кільці перед селом Азовське Бердянської ОТГ за три кілометри від міста. Колону не пускають у місто та не дають переночувати водіям, які виїхали із Запоріжжя об 11-00. У зв'язку з цим, всі раніше озвучені плани евакуації залишаються під питанням", - йдеться у повідомленні.



19 березня стало відомо, що російські окупанти насильно змушують людей виїжджати з Маріуполя на територію РФ.

Маріупольці, які втекли з міста на околиці в Мелекіне та Мангуш, помирають від голоду та недостачі води.

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