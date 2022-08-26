English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Бердянську підірвали авто колаборанта Олександра Колеснікова, він помер
Оновлено

У Бердянську підірвали авто колаборанта Олександра Колеснікова, він помер

26 серпня, 2022 п'ятниця
16:37
війна з Росією підірвали авто колаборанта

У тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль так званого заступника керівника ДАІ, колаборант Олексій Колесніков потрапив до лікарні з пораненнями, де помер

Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах, в окупаційній адміністрації та в російських пропагандистських ЗМІ.

Як розповідають мешканці тимчасово окупованого міста, підрив стався на провулку Матросова (біля ДОЦ "Дзержинець") у "міліцейській" машині із синіми номерами. Від вибуху в автомобілі вилетіли вікна, проте сама автівка не загорілася. 

Транспортний засіб належав Олександру Колеснікову – "заступнику керівника ДАІ" окупаційної "поліції". Його шпиталізували до міської клінічної лікарні з осколковими пораненнями.

Згодом російські та місцеві ЗМІ повідомили, що колаборант помер.

Окупаційна адміністрація назвала підрив авто "замахом київського режиму".

  •  24 серпня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Сергей Шойгу
24 серпня, 2022 середа
Шойгу пояснив, чому "спецоперація" в Україні затяглася на пів року
загибель доньки Дугіна, росія
25 серпня, 2022 четвер
МЗС України викликало апостольського нунція, аби висловити розчарування словами Папи Франциска про Дугіну
Николай Княжицкий
Автор Микола Княжицький
25 серпня, 2022 четвер
Проросійський закон про медіа
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 40.3
  • EUR
    Купівля 39.43
    Продаж 40.44
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
26 серпня
17:20
Сергій Колесник, світлина з INSTAGRAM
Мер Харкова звільнив Сергія Колесніка за "поведінку, несумісну в умовах війни зі статусом держслужбовця"
17:14
Антонівський міст 26 серпня
ЗСУ знову вдарили по Антонівському мосту та Чорнобаївці
17:12
винищувачі росія су-30
Росія виводить свої винищувачі з Криму після серії вибухів, - Business Insider
17:11
Ексклюзив
Інтенсивність боїв не зменшилася, але ЗСУ героїчно стримують просування росіян, - військовий експерт Катков
16:59
Ексклюзив
Росіяни планують провести "судилище" над полоненими азовцями до Дня Незалежності України
"Дешева пародія, де режисерами є ФСБ": екскомандир полку "Азов" Жорін про суд над полоненими азовцями
16:56
Іранські безпілотники - ілюстративне фото
Росія отримала сотні іранських безпілотників, які можуть використати проти України, - AP
16:53
Керівника Інституту підготовки юридичних кадрів СБУ підозрюють у держзраді
16:41
безпілотник-камікадзе Warmate
Литва купить у Польщі 37 безпілотників-камікадзе для України: кошти зібрали жителі країни
16:34
Ексклюзив
на фото: Роман Костенко
Відступ росіян із Херсона означатиме для Путіна втрату авторитету, - полковник СБУ Костенко
16:29
Ексклюзив
Росіяни зроблять все можливе, аби інспекція МАГАТЕ не потрапила на ЗАЕС, - експерт з енергетики Омельченко
16:18
на фото: Кличко
95% шкіл Києва працюватиме у змішаному форматі, – Кличко
15:52
Бельгія
Бельгія виділила €8 млн на невійськову підтримку ЗСУ
15:42
Лукашенко
"Ми з Путіним казали, що спорядимо ядерною зброєю білоруські літаки": Лукашенко пригрозив Заходу ударом по "центрах ухвалення рішень"
15:37
Рамзан Кадиров
Україна оголосила Кадирову та двом його поплічникам підозри у воєнних злочинах і агресивній війні
15:32
Андрій Мельник
"Це означає зраду України": посол у Німеччині Мельник про заклик однопартійців Шольца не допомагати зброєю
15:28
на фото: мапа таборів
Росіяни створили щонайменше 21 фільтраційний табір на тимчасово окупованій Донеччині, – розслідування Єльського університету
15:25
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Один із зупинених енергоблоків Запорізької АЕС під’єднали до енергомережі
15:12
заборона ОПЗЖ
Фракція ОПЗЖ в Запорізькій облраді заявила про припинення діяльності
15:04
Євгенія Більченко
Хто така Євгенія Більченко? Подруга Прилєпіна, коригувальниця і російська поетеса
14:56
Огляд
Людина проти дикої природи й прибульців, сновидіння, відеоігри та Кріс Гемсворт: що подивитися у вихідні
14:53
Ексклюзив
окупанти
Загальна мобілізація у Росії неможлива, - військовий експерт Грабський
14:52
Софія Федина
Софія Федина: профільний комітет рекомендує невідкладно скасувати наказ про фактичне знищення Довженко-Центру
14:35
Теммі Абрахам
Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу
14:33
Bayraktar Байрактар
"Гроші не в пріоритеті": гендиректор Baykar про те, чи має намір продавати Росії безпілотники Bayrkatar TB2
14:32
Караваєв, Шапаренко
"Динамо" дізналось суперників у Лізі Європи
14:24
Денис Шмигаль
Україна приєднається до "митного безвізу" уже цього року, - Шмигаль
14:13
Ексклюзив
Святослав Павлюк
Найбільші ризики цієї зими повʼязані з постачанням електроенергії, а не тепла, - експерт з енергоефективності Павлюк
14:00
ЛІкарня
Погрожують "позбавити батьківських прав": маріупольців примушують віддавати дітей до шкіл окупантів
13:41
русня
Рашистів на дно
13:38
Ексклюзив
Сергій Згурець
Офіцерів РФ, які займалися підготовкою мобілізованих, долучили до 3-го батальйону, тож тепер армія ворога неспроможна готувати призовників, - Згурець
13:36
Німеччина уряд
Спецслужби РФ шпигували за тренуваннями українських військових у Німеччині, - Spiegel
13:34
Діти-переселенці малюють графіті у Львові
Повномасштабна агресія РФ: кількість загиблих українських дітей знову зросла
13:23
Служба безпеки України СБУ
Орієнтували окупантів, зливали адреси патріотів: СБУ затримала на Київщині банду колаборантів
13:19
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін
Прем’єрка Фінляндії закликала до жорсткіших санкцій проти РФ
12:48
Михайло Подоляк
"Всі козирі Росії використані, решта - пропаганда": Подоляк закликав посилювати допомогу Україні замість боятися Москву
12:30
газове родовище
Росія щодня спалює до $10 млн газу, який мала б постачати Німеччині, - аналітична група Rystad Energy
11:57
Чехія
Чехія запропонує ЄС скасувати спрощену видачу віз росіянам і білорусам, - Bloomberg
11:47
Державне бюро розслідувань
Ексзаступниці начальника колонії на Донеччині та ще 9 правоохоронцям з Токмака і Мелітополя оголосили підозри в держзраді
11:37
На Харківщині українські військовослужбовці вивели з ладу ворожий бронетранспортер
На Харківщині українські військовослужбовці вивели з ладу ворожий бронетранспортер
11:31
Олаф Шольц
Ліве крило партії Шольца вимагає припинити надавати Україні зброю та почати переговори з РФ, - Spiegel
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV