У Бердянську підірвали авто колаборанта Олександра Колеснікова, він помер
У тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль так званого заступника керівника ДАІ, колаборант Олексій Колесніков потрапив до лікарні з пораненнями, де помер
Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах, в окупаційній адміністрації та в російських пропагандистських ЗМІ.
Як розповідають мешканці тимчасово окупованого міста, підрив стався на провулку Матросова (біля ДОЦ "Дзержинець") у "міліцейській" машині із синіми номерами. Від вибуху в автомобілі вилетіли вікна, проте сама автівка не загорілася.
Транспортний засіб належав Олександру Колеснікову – "заступнику керівника ДАІ" окупаційної "поліції". Його шпиталізували до міської клінічної лікарні з осколковими пораненнями.
Згодом російські та місцеві ЗМІ повідомили, що колаборант помер.
Окупаційна адміністрація назвала підрив авто "замахом київського режиму".
- 24 серпня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.47
Купівля 39.47Продаж 40.3
-
EUR
Купівля 39.43Продаж 40.44
- Актуальне
- Важливе