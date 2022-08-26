Про це повідомили в місцевих телеграм-каналах, в окупаційній адміністрації та в російських пропагандистських ЗМІ.

Як розповідають мешканці тимчасово окупованого міста, підрив стався на провулку Матросова (біля ДОЦ "Дзержинець") у "міліцейській" машині із синіми номерами. Від вибуху в автомобілі вилетіли вікна, проте сама автівка не загорілася.

Транспортний засіб належав Олександру Колеснікову – "заступнику керівника ДАІ" окупаційної "поліції". Його шпиталізували до міської клінічної лікарні з осколковими пораненнями.

Згодом російські та місцеві ЗМІ повідомили, що колаборант помер.

Окупаційна адміністрація назвала підрив авто "замахом київського режиму".

24 серпня з'явилася інформація про те, що в тимчасово окупованій Михайлівці Запорізької області підірвали автомобіль псевдоголови селища Івана Сушка. Гауляйтер загинув.

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