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У Бердянську та на Арабатській Стрілці встановили поворотні веб-камери на висоті пташиного польоту
Для популяризації прикордонних рекреацій та залучення туристів в Бердянську і на Арабатській Стрілці запустили нові поворотні веб-камери з великим зумом, встановлені на висоті пташиного польоту
З їхньою допомогою всі бажаючі онлайн зможуть побачити панорами місцевості, подивитися на відомі локації і фотозони, а також милуватися мальовничими морськими пейзажами впродовж всього року, повідомляє місцеве видання Azov.UA.
Для всіх азовських курортів минулий сезон видався не найвдалішим в силу несприятливих природних умов - досить холодного початку літа і навали медуз, а також через цілеспрямовану дискредитацію рекреацій жовтими ЗМІ і блогерами, які спеціалізуються на хайпі. Тому до підготовки до наступного літа в Бердянську і на Арабатській Стрілці поставилися серйозно.
За допомогою сучасних технологій і нових засобів презентації курортів тут вирішили показати красу місцевості. Таким чином, планується підкреслити туристичну привабливість курортів не тільки в якості локацій для пляжного відпочинку, але і як красивих місць на узбережжі, орієнтованих на культурний туризм.
Нові веб-камери доступні на сайтах НМП "Бердянськ" та НМП "Арабатська Стрілка".
Поворотна веб-камера в Бердянську встановлена в одному з найвищих місць міста в мікрорайоні АЗМОЛ і здійснює мовлення з 25 різних точок. В рамках трансляції представлені відомі локації в межах міста і в його околицях. Наприклад, можна побачити Бердянський морський порт з пришвартований судами і вантажопідйомною технікою, найбільше колесо огляду на Приморській площі, інсталяцію "Я люблю АЗМОЛ" і розглянути вітряки Ботієвської вітроелектростанції, які біліють на обрії. Наймальовничіші кадри з даної веб-камери відкриваються на заході, коли панораму міста і Бердянської затоки осяюють промені згасаючого сонця.
Веб-камера на Арабатській Стрілці фокусується на 32 різних точках і транслює панорамний вид на узбережжі Азовського моря, місто Генічеськ і курортне село Генічеська Гірка з висоти 40 м. У об'єктив також потрапляють пляжі на косі, кайт-спот, морський порт, старовинний залізний міст, сучасні мости, затоку Сиваш і дорога в сторону Генічеська.
Нагадаємо, що Бердянськ і Арабатська Стрілка, поряд з Кирилівкою, входять до трійки найбільш відвідуваних курортів Азовського моря в Україні. Вони затребувані завдяки неглибокому і теплому морю, просторим піщаним пляжам і добре розвиненій курортній інфраструктурі. Але водночас тут є і цікаві з точки зору культурного туризму місця, а також красиві фотолокації поза пляжних зон, показати які стояло завдання при установці веб-камер.
Для всіх азовських курортів минулий сезон видався не найвдалішим в силу несприятливих природних умов - досить холодного початку літа і навали медуз, а також через цілеспрямовану дискредитацію рекреацій жовтими ЗМІ і блогерами, які спеціалізуються на хайпі. Тому до підготовки до наступного літа в Бердянську і на Арабатській Стрілці поставилися серйозно.
За допомогою сучасних технологій і нових засобів презентації курортів тут вирішили показати красу місцевості. Таким чином, планується підкреслити туристичну привабливість курортів не тільки в якості локацій для пляжного відпочинку, але і як красивих місць на узбережжі, орієнтованих на культурний туризм.
Нові веб-камери доступні на сайтах НМП "Бердянськ" та НМП "Арабатська Стрілка".
Поворотна веб-камера в Бердянську встановлена в одному з найвищих місць міста в мікрорайоні АЗМОЛ і здійснює мовлення з 25 різних точок. В рамках трансляції представлені відомі локації в межах міста і в його околицях. Наприклад, можна побачити Бердянський морський порт з пришвартований судами і вантажопідйомною технікою, найбільше колесо огляду на Приморській площі, інсталяцію "Я люблю АЗМОЛ" і розглянути вітряки Ботієвської вітроелектростанції, які біліють на обрії. Наймальовничіші кадри з даної веб-камери відкриваються на заході, коли панораму міста і Бердянської затоки осяюють промені згасаючого сонця.
Веб-камера на Арабатській Стрілці фокусується на 32 різних точках і транслює панорамний вид на узбережжі Азовського моря, місто Генічеськ і курортне село Генічеська Гірка з висоти 40 м. У об'єктив також потрапляють пляжі на косі, кайт-спот, морський порт, старовинний залізний міст, сучасні мости, затоку Сиваш і дорога в сторону Генічеська.
Нагадаємо, що Бердянськ і Арабатська Стрілка, поряд з Кирилівкою, входять до трійки найбільш відвідуваних курортів Азовського моря в Україні. Вони затребувані завдяки неглибокому і теплому морю, просторим піщаним пляжам і добре розвиненій курортній інфраструктурі. Але водночас тут є і цікаві з точки зору культурного туризму місця, а також красиві фотолокації поза пляжних зон, показати які стояло завдання при установці веб-камер.
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