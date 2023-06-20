Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він дистанційно зв’язався з одним з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, з яким раніше навчався в училищі льотчиків і запропонував свою допомогу у війні проти України.

У СБУ встановили, що чоловік готував списки нинішніх пілотів Повітряних сил ЗСУ. Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.

"За оперативними даними, ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресора. Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і в темну розпитував у них потрібну інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби", - повідомляють у відомстві.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України, додають в СБУ і повідомляють про комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.