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У Бердянську військовий пілот у відставці збирав дані про колишніх колег, щоб переманити їх на бік РФ

20 червня, 2023 вiвторок
15:13
Кримінал

Служба безпеки України повідомила про підозру військовому пілоту у відставці, який хотів переманити українських на сторону ворога

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він дистанційно зв’язався з одним з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, з яким раніше навчався в училищі льотчиків і запропонував свою допомогу у війні проти України.

У СБУ встановили, що чоловік готував списки нинішніх пілотів Повітряних сил ЗСУ. Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.

"За оперативними даними, ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресора. Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і в темну розпитував у них потрібну інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби", - повідомляють у відомстві.

На підставі зібраних доказів СБУ повідомила чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України, додають в СБУ і повідомляють про комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

  • 19 червня на Донеччині СБУ затримала ще одного колаборанта, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом.
  • Також у Києві Служба безпеки України викрила ІТ-компанію, яка намагалася злити росіянам інформацію з електронних систем прифронтової ОВА.
СБУ
Бердянськ
Запорізька область
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