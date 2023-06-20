У Бердянську військовий пілот у відставці збирав дані про колишніх колег, щоб переманити їх на бік РФ
Служба безпеки України повідомила про підозру військовому пілоту у відставці, який хотів переманити українських на сторону ворога
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Зрадником виявився військовий пілот у відставці, мешканець тимчасово окупованого Бердянська.
За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він дистанційно зв’язався з одним з командирів 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку РФ, з яким раніше навчався в училищі льотчиків і запропонував свою допомогу у війні проти України.
У СБУ встановили, що чоловік готував списки нинішніх пілотів Повітряних сил ЗСУ. Передусім агресора цікавили фахівці, які мають практичний досвід управління літаками Miг-29, CУ-24, СУ-25, СУ-27, Ан-26 та Іл-76, а також вертольотами Мі-8 та Мі-24.
"За оперативними даними, ці відомості рашисти планували використати для спроб вербування українських льотчиків на користь країни-агресора. Для збору персональних даних зрадник обдзвонював колишніх однокурсників і в темну розпитував у них потрібну інформацію, у тому числі додаткові контактні дані, місця проживання та несення служби", - повідомляють у відомстві.
На підставі зібраних доказів СБУ повідомила чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території на півдні України, додають в СБУ і повідомляють про комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.
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