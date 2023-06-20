СБУ затримала російського інформатора: передавав ворогові дані про контрнаступ ЗСУ
На Донеччині Служба безпеки України затримала ще одного колаборанта, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
Зазначається, що Служба безпеки викрила російського інформатора під час під час спроби передачі інформації загарбнику у фронтових районах Донеччини. Зловмисник передавав ворогові місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних Сил України, які залучені у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмута.
"Особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ", - повідомили в СБУ.
Окрім цього, колаборант повідомляв агресору про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости.
Інформатор здійснював передачу відомостей російській спецслужбі під вигаданим іменем через месенджер. При цьому він регулярно видаляв історію повідомлень з ФСБ.
Як зазначають у Службі безпеки, розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, зокрема, шляхом проведення прицільних артобстрілів.
За даними слідства, фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року він дистанційно залучений росіянами до протиправної діяльності. Зазначається, що у їхнє поле зору він потрапив через неодноразові антиукраїнські коментарі під фейковими новинами на прокремлівських телеграм-каналах.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.
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