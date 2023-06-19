Заступнику мера Чернігова оголосили підозру в розкраданні коштів на закупівлі трансформатору для ТЕЦ
СБУ повідомила про підозру заступнику Чернігівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Віктору Геращенку за зловживання владою
Про це інформує Служба безпеки України.
"Посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року", - пише пресслужба.
У липні за обладнання заплатили вдвічі більше, ніж воно коштує на ринку. Через це держава зазнала збитків на суму понад 30 млн грн. Ця сума підтверджена судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які зробив Київський науково-дослідний інститут.
Геращенко домовився з керівниками постачальника обладнання про схему злочину.
Фігурант отримав підозру за зловживання владою. Його заарештували з можливістю внести заставу в 32 млн грн. Розслідування триває і може призвести до 6 років ув’язнення.
Заступнику мера Чернігова загрожує до 6 років тюрми.
Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що зранку 19 червня в міській раді силовики вкотре провели обшуки. Зокрема, в кабінеті заступника міського голови Віктора Геращенка перевернули всі документи, а самого його забрали до Києва для обрання запобіжного заходу.
- 19 червня 2022 року співробітники Державної прикордонної служби України не дозволили чернігівському міському голові Владиславу Атрошенку виїзд з України до Польщі через автомобільний пункт пропуску "Краковець".
- 7 грудня мера Чернігова Владислава Атрошенка відсторонили від посади на рік за вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль дружини. Атрошенко натомість опублікував звернення, у якому назвав таке рішення ухваленим під тиском з Офісу президента й пообіцяв подати апеляцію.
- 1 лютого Владиславу Атрошенку заборонили обіймати відповідну посаду мера Чернігова строком на один рік.
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