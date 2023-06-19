Про це інформує Служба безпеки України.

"Посадовець організував схему привласнення бюджетних грошей на закупівлі нового трансформатору для місцевої ТЕЦ, яка була пошкоджена унаслідок російських обстрілів навесні 2022 року", - пише пресслужба.

У липні за обладнання заплатили вдвічі більше, ніж воно коштує на ринку. Через це держава зазнала збитків на суму понад 30 млн грн. Ця сума підтверджена судово-товарознавчою і судово-економічною експертизами, які зробив Київський науково-дослідний інститут.

Геращенко домовився з керівниками постачальника обладнання про схему злочину.

Фігурант отримав підозру за зловживання владою. Його заарештували з можливістю внести заставу в 32 млн грн. Розслідування триває і може призвести до 6 років ув’язнення.

Заступнику мера Чернігова загрожує до 6 років тюрми.

Виконувач обов’язків міського голови Чернігова Олександр Ломако заявив, що зранку 19 червня в міській раді силовики вкотре провели обшуки. Зокрема, в кабінеті заступника міського голови Віктора Геращенка перевернули всі документи, а самого його забрали до Києва для обрання запобіжного заходу.