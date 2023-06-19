Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що до організації кримінальної схеми причетні посадовці Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області та державної установи "Одеська обласна фітосанітарна лабораторія".

В СБУ вказали, що щомісячні "прибутки" організаторів схеми сягали одного мільйона доларів.

"В обмін на хабарі чиновники "гарантували" підприємцям безперешкодне оформлення лабораторних досліджень та сертифікатів відповідності сільгосптовару. Саме ці дозвільні документи є основними для продажу зернових до закордонних країн", - йдеться в повідомленні Служби безпеки.

Також зазначається, що до незаконної діяльності посадовці залучили трьох керівників приватних компаній, які займаються документальним супроводом вантажів. Встановлено, що зернотрейдери мали сплачувати хабарі готівкою або перераховувати їх на банківські рахунки підконтрольних посадовцям фірм.

Співробітники СБУ задокументували декілька фактів одержання посадовцями хабарів і затримали колишнього керівника Управління фітосанітарної безпеки регіонального управління Держпродспоживслужби, заступницю керівника та інспектора Одеської обласної фітосанітарної лабораторії та трьох очільників підконтрольних фірм.

Наразі їм повідомлено про підозру за 27, 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) статтями Кримінального кодексу України.



Чотирьом підозрюваним обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн кожному. Ще двом - призначено цілодобовий домашній арешт. Триває розслідування для встановлення всі обставин злочину.