Планував диверсії для зриву контрнаступу: СБУ на Дніпропетровщині затримала завербованого РФ працівника Укрзалізниці
Служба безпеки України затримала працівника Укрзалізниці, який за вказівкою російських спецслужб планував підірвати залізницю на Дніпропетровщині
Про це повідомляє СБУ.
Зазначається, що зловмисником виявися працівник місцевої станції Укрзалізниці, якого на початку року завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки.
За вказівкою спецслужби РФ чоловік збирав інформацію про залізничні маршрути перевезення та місця розвантаження іноземної військової техніки. Крім того, він фіксував координати залізничних станцій і мостів, через які відбувалася передислокація важкого озброєння і боєприпасів Сил оборони.
"Також російські загарбники розглядали "варіант диверсії" на об’єктах Укрзалізниці за участі завербованого агента. Таким чином агресор планував зірвати постачання пального, зброї та боєприпасів для ЗСУ на південно-східному фронті", - ідеться у повідомленні.
Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявили гранати Ф-1 та РГД-5, велику кількість набоїв до стрілецької зброї та димові шашки. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
- 13 червня на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який за грошову винагороду збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.
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