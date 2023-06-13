СБУ на Дніпропетровщині затримала агента ФСБ: шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу
На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який за вказівкою ФСБ РФ збирав розвіддані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська
Про це інформує Служба безпеки України.
"Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони й тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт", - йдеться в повідомленні.
За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого "куратора" з ФСБ грошову винагороду, яка надходила на банківську картку фігуранта.
В СБУ встановили, що поплічником Росії виявився 42-річний місцевий житель, якого два місяці тому спецслужба РФ дистанційно завербувала. Він отримав оперативний псевдонім "Геральт".
"У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм-каналів. Для виконання завдань ФСБ зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони. З метою конспірації, російський агент створив декілька анонімних акаунтів у телеграмі, через які передавав розвіддані агресору", - розповіли в СБУ.
Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
- 10 червня на Закарпатті повідомили про підозру 58-річному жителю Ужгородського району, який схвалював збройну агресію РФ. Також повідомляли про підозру вісьмом "посадовцям" на окупованих територіях. Серед них був "міністр транспорту" Криму та гауляйтер Сєвєродонецька.
- 12 червня тернопільське управління СБУ викрило зрадника, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом та працевлаштувався у незаконний правоохоронний орган окупантів.
- Також 13 червня Служба безпеки затримала колаборанта, який обігрівав окупантів і залишав без тепла жителів Лиману. Чоловік був керівником місцевої філії "Донбасгаз "ДНР".
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