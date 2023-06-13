Про це інформує Служба безпеки України.

"Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони й тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт", - йдеться в повідомленні.

За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого "куратора" з ФСБ грошову винагороду, яка надходила на банківську картку фігуранта.

В СБУ встановили, що поплічником Росії виявився 42-річний місцевий житель, якого два місяці тому спецслужба РФ дистанційно завербувала. Він отримав оперативний псевдонім "Геральт".

"У поле зору агресора він потрапив через свої неодноразові антиукраїнські коментарі в одному із прокремлівських Телеграм-каналів. Для виконання завдань ФСБ зрадник самостійно виходив на місцевість і приховано спостерігав за місцями базування Сил оборони. З метою конспірації, російський агент створив декілька анонімних акаунтів у телеграмі, через які передавав розвіддані агресору", - розповіли в СБУ.

Зазначається, що під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено мобільний телефон і комп’ютер з доказами злочинної діяльності. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.