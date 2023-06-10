СБУ оголосила підозру вісьмом колаборантам, серед яких "міністр транспорту" в Криму

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Одним зі зловмисників є новопризначений "міністр транспорту" в окупованому Криму, якого призначив на посаду Сергій Аксьонов. За вказівками окупантів, підозрюваний забезпечує логістику перекидання російських військ з території півострова на південний фронт.

Луганська область

Також підозру отримав гауляйтер Сєвєродонецька. Зазначається, що ще за часів правління Віктора Януковича чоловік був мером Брянки й залишався на тимчасово окупованій території. А з 2014 року він очолював окупаційну адміністрацію Брянки.

СБУ викрила колишнього посадовця міліції, який у листопаді 2014 приєднався до терористичного угруповування ЛНР. У березні 2022 року він очолив "відділ поліції" в окупованому Новоайдарі, де займається придушенням руху опору та пропагандував кремлівський режим.

Йому оголосили підозру у держзраді (ч. 1 ст. 111) та за участь у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 260).

Ще однією поплічницею росіян виявилася мешканка тимчасово окупованого Троїцького Луганської області. Підозрювана добровільно погодилася очолити "управління бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення" незаконно створеного органу. На цій посаді вона формує кошторис "бюджетних" видатків для матеріально-технічного забезпечення окупантів.

Херсонська область

Правоохоронці викрили у Херсоні трьох місцевих жителів, які у період окупації міста обійняли керівні "посади" у створеній росіянами "виборчій комісії". Вони організовували проведення фейкового плебісциту щодо приєднання регіону до РФ.

"Для цього колаборанти відкрили «виборчі дільниці» у декількох місцевих школах і лікарнях. Далі вони "накручували" голоси на користь країни-агресора. Під час звільнення Херсона колаборанти втекли на тимчасово захоплену частину регіону і наразі переховуються від правосуддя", - йдеться у повідомлені.

Співробітники СБУ оголосили колаборантам підозри за колабораційну діяльність (ст. 111-1)