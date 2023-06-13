У Лимані затримали керівника філії "Донбасгаз "ДНР", що обігрівав казарми окупантів
СБУ затримала колаборанта, який обігрівав окупантів і залишав без тепла жителів Лиману. Чоловік був керівником місцевої філії "Донбасгаз "ДНР"
Про це інформує Служба безпеки України.
Поплічником ворога виявився колишній майстер газорозподільних мереж у Лимані.
Коли місто було тимчасово окуповано, він підтримав російських загарбників і погодився на співпрацю. Чоловіка призначили керівником створеної агресором місцевої філії "Донбасгаз "ДНР".
"Після "призначення", він одразу узявся до організації обігріву захоплених будівель, де були "розквартировані" окупаційні угруповання РФ", - пише пресслужба.
Зловмисник залишив без тепла оселі місцевих жителів Лиману.
Після звільнення міста той намагався утекти з міста до тимчасово окупованого Єнакієвого, проте правоохоронці затримали його.
Фігуранту повідомили про підозру за колабораційну діяльність. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
- 10 червня на Закарпатті повідомили про підозру 58-річному жителю Ужгородського району, який схвалював збройну агресію РФ.
- Співробітники СБУ повідомили про підозру вісьмом "посадовцям" на окупованих територіях. Серед них "міністр транспорту" Криму та гауляйтер Сєвєродонецька.
- 12 червня тернопільське управління СБУ викрило зрадника, який добровільно погодився на співпрацю з ворогом та працевлаштувався у незаконний правоохоронний орган окупантів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.79
Купівля 36.79Продаж 37.33
-
EUR
Купівля 39.76Продаж 40.51
- Актуальне
- Важливе