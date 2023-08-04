Про це розповів лідер військового підрозділу "Карпатська Січ" Тарас Деяк в інтерв'ю Укрінформу.

"Це така типова воєнна історія про удачу. Словом, ми якось узяли тубус від "джавеліна", красиво його замінували, дуже так технічно правильно, класно, звели й завезли в Бахмут. Це було 24 лютого, північ — йшла якраз окупація Ягідного, ми втрачали вулиці, командири говорили по спецзв'язку, що сьогодні ми відійдемо з цих позицій. Ми завезли туди тубус, бухло й харчі для ваньок із сюрпризами й там залишили. Ну й згодом, у березні цей тубус успішно спрацював аж в управлінні ФСБ в Ростові", - розповів спецпризначенець.

Деяк припускає, що цей тубус потрапив до рук російського військового або найманця Вагнера, який віддав його командирові як трофей.

"Так замінований тубус дійшов до Ростова, де його відкрили, і вже там спрацював механізм. Ми весь цей шлях простежили потім по трекеру, який нам підігнали колеги з "Альфи", - каже Деяк.

За словами військового, бійці залишали заміновані рації та інші предмети, проте спрацював лише цей тубус.