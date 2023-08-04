У березні в управлінні ФСБ у Ростові вибухнув "подарунок" від "Карпатської Січі", - очільник підрозділу Тарас Деяк
Спецпризначенець розповів, як замінований тубус від переносного протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" потрапив до Ростова і підірвав управління ФСБ у березні цього року
Про це розповів лідер військового підрозділу "Карпатська Січ" Тарас Деяк в інтерв'ю Укрінформу.
"Це така типова воєнна історія про удачу. Словом, ми якось узяли тубус від "джавеліна", красиво його замінували, дуже так технічно правильно, класно, звели й завезли в Бахмут. Це було 24 лютого, північ — йшла якраз окупація Ягідного, ми втрачали вулиці, командири говорили по спецзв'язку, що сьогодні ми відійдемо з цих позицій. Ми завезли туди тубус, бухло й харчі для ваньок із сюрпризами й там залишили. Ну й згодом, у березні цей тубус успішно спрацював аж в управлінні ФСБ в Ростові", - розповів спецпризначенець.
Деяк припускає, що цей тубус потрапив до рук російського військового або найманця Вагнера, який віддав його командирові як трофей.
"Так замінований тубус дійшов до Ростова, де його відкрили, і вже там спрацював механізм. Ми весь цей шлях простежили потім по трекеру, який нам підігнали колеги з "Альфи", - каже Деяк.
За словами військового, бійці залишали заміновані рації та інші предмети, проте спрацював лише цей тубус.
- Зранку в п'ятницю, 4 серпня, мешканці російського міста Новоросійськ повідомили про вибухи. Міноборони РФ заявило, що це Україна нібито атакувала двома морськими дронами військово-морську базу в місті. Згодом, у мережі з'явилась інформація, що було підбито десантний корабель "Оленегорский горняк". Зокрема, про це писав і один з російських пропагандистів. Він стверджував, що начебто затопило один із відсіків, через що судно перекинуло на бік.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.65Продаж 41.67
- Актуальне
- Важливе