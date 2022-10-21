Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Так, за наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області, з 19 жовтня цього року, припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади.

Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном.

А ще підтверджено вогневе ураження Силами оборони України, 19 жовтня цього року, понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині.

Станом на 21 жовтня Збройні Сили України звільнили 88 населених пунктів Херсонської області.

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