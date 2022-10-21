У Бериславі на Херсонщині припинили роботу органи окупаційної влади, - Генштаб
На Херсонщині у Бериславі перестали функціонувати всі органи, за допомогою яких окупаційна влада намагалася контролювати ситуацію в місті
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Так, за наявною інформацією, у місті Берислав Херсонської області, з 19 жовтня цього року, припинили свою діяльність усі органи окупаційної влади.
Також відомо, що місто продовжують залишати колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом з родинами та майном.
А ще підтверджено вогневе ураження Силами оборони України, 19 жовтня цього року, понтонної переправи під Антонівським мостом, що на Херсонщині.
- Станом на 21 жовтня Збройні Сили України звільнили 88 населених пунктів Херсонської області.
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