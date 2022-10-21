ЗСУ на Херсонщині звільнили 88 населених пунктів
Збройні Сили України звільнили 88 населених пунктів Херсонської області
Про це інформує Оперативне командування "Південь".
"На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.
У звільнених пунктах проводять комплекс стабілізаційних заходів. З нещодавно деокупованих: Новодмитрівка, Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка та Блакитне.
- 12 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили 75 населених пунктів у Херсонській області.
- Від 24 лютого 2022 року українські військові деокупували 1620 населених пунктів України від російських загарбників.
- З початку осені українські війська звільнили 544 населених пункти Харківської області.
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