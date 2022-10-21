ЗСУ на Херсонщині звільнили 88 населених пунктів

Про це інформує Оперативне командування "Південь".

"На Херсонщині Сили оборони звільнили вже 88 населених пунктів, в яких мешкають близько 12 тисяч осіб", - йдеться в повідомленні.

У звільнених пунктах проводять комплекс стабілізаційних заходів. З нещодавно деокупованих: Новодмитрівка, Костирка, Черешневе, Новомиколаївка, Новопетрівка та Блакитне.

12 жовтня стало відомо, що ЗСУ звільнили 75 населених пунктів у Херсонській області.

Від 24 лютого 2022 року українські військові деокупували 1620 населених пунктів України від російських загарбників.

З початку осені українські війська звільнили 544 населених пункти Харківської області.

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