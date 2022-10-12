На Херсонщині ЗСУ звільнили вже 75 населених пунктів
На території Херсонської області нині звільнили вже 75 населених пунктів від російської армії
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в етері Суспільного.
"На Херсонщині від російських загарбників на сьогодні звільнених підтверджених 75 населених пунктів. Тільки за жовтень Збройні Сили України повернули під жовто-блакитний прапор 29 населених пунктів", - розповів Янушевич.
Голова ОВА наголосив, що нині необхідно зберігати інформаційну тишу, проте чекати на хороші новини.
Інфраструктури на деокупованих територіях у жахливому стані: "Дуже багато зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, дитсадків, зруйновані лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газогони, водогони, котельні. Люди залишилися без води та світла.
Одна з ключових проблем, з якою зіткнулася влада, це відновлення електропостачання. Процес складний, спочатку працюють вибухотехніки й лише потім - енергетики.
Янушевич повідомив, що до 24 лютого у деокупованих населених пунктах проживало понад 19 тисяч людей, а зараз близько 7 тисяч.
- 6 жовтня Генштаб повідомив, що ЗСУ звільнили на Херсонщині 29 населених пунктів.
- З 24 лютого і до 7 жовтня українські воїни звільнили понад 2,4 тис. кв. км Херсонської області, зокрема в Бериславському районі деокуповано 61 населений пункт, а у Херсонському - 6.
- З початку активних бойових дій Збройні сили України і до 9 жовтня звільнили понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.
- Воїни Закарпатського легіону показали звільнене ними селище Червоне на Херсонщині.
- В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ деокупували 5 населених пунктів Бериславського району Херсонської області.
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