Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич в етері Суспільного.

"На Херсонщині від російських загарбників на сьогодні звільнених підтверджених 75 населених пунктів. Тільки за жовтень Збройні Сили України повернули під жовто-блакитний прапор 29 населених пунктів", - розповів Янушевич.

Голова ОВА наголосив, що нині необхідно зберігати інформаційну тишу, проте чекати на хороші новини.

Інфраструктури на деокупованих територіях у жахливому стані: "Дуже багато зруйнованих будинків, шкіл, лікарень, дитсадків, зруйновані лінії електропередач, трансформаторні підстанції, газогони, водогони, котельні. Люди залишилися без води та світла.

Одна з ключових проблем, з якою зіткнулася влада, це відновлення електропостачання. Процес складний, спочатку працюють вибухотехніки й лише потім - енергетики.

Янушевич повідомив, що до 24 лютого у деокупованих населених пунктах проживало понад 19 тисяч людей, а зараз близько 7 тисяч.

6 жовтня Генштаб повідомив, що ЗСУ звільнили на Херсонщині 29 населених пунктів.

З 24 лютого і до 7 жовтня українські воїни звільнили понад 2,4 тис. кв. км Херсонської області, зокрема в Бериславському районі деокуповано 61 населений пункт, а у Херсонському - 6.

З початку активних бойових дій Збройні сили України і до 9 жовтня звільнили понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Воїни Закарпатського легіону показали звільнене ними селище Червоне на Херсонщині.

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що ЗСУ деокупували 5 населених пунктів Бериславського району Херсонської області.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb