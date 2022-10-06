ЗСУ у жовтні звільнили на Херсонщині 29 населених пунктів, - Генштаб
Збройні сили України з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов на брифінгу 6 жовтня.
"З 1 жовтня 29 населених пунктів взято під контроль", - зазначив представник Генштабу.
Також він додав, що на херсонському напрямку російські війська з використанням резервів намагаються контратакувати, щоб стримати наступ ЗСУ та відновити контроль над втраченими територіями.
- В оперативному командуванні "Південь" заявляють, що окупанти на Херсонщині відчувають перебої у постачанні боєприпасів та мають проблеми з логістикою через знищення Збройними силами України транспортних артерій та складів армії РФ.
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