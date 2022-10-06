Гуменюк: в окупантів на Півдні немає чим стріляти, проблеми з логістикою

Про це інформує на брифінгу керівниця об'єднаного координаційного пресцентру "Південь" Наталія Гуменюк.

У південній частині України російські окупанти стріляють менше, ймовірно, через відсутність боєприпасів.

"Це, швидше за все, пов'язано з перебоями в логістиці. Чого ми й намагалися досягти. Тобто знищення складів боєприпасів, знищення транспортних артерій. Це все позначається. І вони, дійсно, час від часу не можуть нічим стріляти, оскільки чекають на підвезення боєприпасів", - сказала Гуменюк.

ЗСУ просуваються на Півночі Херсонської області. Окупанти - відстрілюються.

"Ситуація залишається напруженою і її розвиток дуже динамічний. Ми робимо активні дії, ми просуваємося. Є напрямки, на яких заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів. Це і звільнені населені пункти, вже вісім ми проголосили з початку місяця", - додала Гуменюк.

Іранськими дронами-камікадзе армія РФ намагається тиснути на мирне населення та призупинити штурми ЗСУ, припускає керівниця пресцентру. У той час українці радіють деокупації.

"Люди зустрічають (українських військових - Ред.) тепло, люди зустрічають зі сльозами, але це сльози щастя... Поступово люди починають розповідати, як вони жили за часів окупації, викривають ті моменти, які відбувалися там і які далі будуть покладені в основу кримінального провадження", - каже Гуменюк.

3 жовтня ЗСУ вдарили по понтонній та паромній переправах противника через Дніпро на Херсонщині.

Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.

Росії бракує особового складу для оборони Херсонської області і вона, ймовірно, планує розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі.

5 жовтня оперативне командування "Південь" заявило, що російські окупанти в окремих районах Півдня України здійснюють перегрупування, намагаються підтягувати резерви, а подекуди залишають позиції, аби відійти на безпечну відстань від контрнаступу ЗСУ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb