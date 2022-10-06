Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

Просуваючись на південь, українські підрозділи посунули лінію фронту ще на 20 км, насамперед завдяки просуванню вздовж східного берега Інгульця та західного берега Дніпра, однак, як зазначає британська розвідка, вони поки що не загрожують основним російським оборонним позиціям.

"Російське командування, ймовірно, розглядає зростальну загрозу в секторі Нової Каховки як одну з найбільш нагальних проблем" - йдеться в огляді.

Зокрема, пошкоджена річкова переправа через Дніпро в цьому районі залишається для них одним з небагатьох доступних шляхів для поповнення сил.

"Росія стоїть перед дилемою: відведення бойових сил через Дніпро робить оборону решти Херсонської області більш стійкою; але політичним імперативом буде залишатися й оборонятися" - вважає британська розвідка.

Зазначається також, що Росія залучила до оборони Херсона більшу частину своїх недоукомплектованих повітряно-десантних військ, які не мають достатньої кількості особового складу.

"Таким чином, Росія наразі має мало додаткових високоякісних сил швидкого розгортання для стабілізації фронту: вона, ймовірно, має на меті розгортання мобілізованих резервістів у цьому секторі" - йдеться огляді.

5 жовтня оперативне командування "Південь" заявило, що російські окупанти в окремих районах Півдня України здійснюють перегрупування, намагаються підтягувати резерви, а подекуди залишають позиції, аби відійти на безпечну відстань від контрнаступу ЗСУ.