Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Противник намагається утримати окуповані території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони. Ворог активно веде повітряну розвідку, продовжуючи техногенний шантаж і тиск на цивільне населення, завдає ударів по цивільній інфраструктурі житлових районах тилових населених пунктів. По наших позиціях продовжує вести артилерійський вогонь, наносити ракетні удари", - пишуть в ЗСУ.

На окремих напрямках фронту росіяни, у відповідь на контрнаступ ЗСУ, здійснюють перегрупування, намагаються підтягувати резерви, а подекуди залишають позиції, аби відійти на безпечну відстань.

Також відомо, що росіяни знищують власні запаси боєприпасів, а також намагаються знищити мости та переправи, аби уповільнити темпи атак ЗСУ.

Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.

За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.

За добу на південному фронті ЗСУ вбили 31 рашиста та знищили 8 танків.

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