Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними та свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно", - пишуть в ОК "Південь".

За добу, 4 жовтня, ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 290 вогневих завдань. ЗСУ вбили 31 рашиста, знищили 8 танків, 26 одиниць автобронетехніки, крупнокаліберну гаубицю "Мста-Б" і гармату-гаубицю.