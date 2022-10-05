ЗСУ вбили 31 рашиста і знищили 8 танків на Півдні України
За добу, 4 жовтня, на південному фронті ЗСУ вбили 31 рашиста та знищили 8 танків
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Загрози ракетних ударів, атак дронами-камікадзе та ракетно-артилерійських обстрілів по районах, що в зоні досягання відповідної ворожої зброї, залишаються актуальними. Не нехтуйте власною безпекою будьте пильними та свідомими. За алгоритмом дій при сигналах повітряних тривог дійте чітко і оперативно", - пишуть в ОК "Південь".
За добу, 4 жовтня, ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 290 вогневих завдань. ЗСУ вбили 31 рашиста, знищили 8 танків, 26 одиниць автобронетехніки, крупнокаліберну гаубицю "Мста-Б" і гармату-гаубицю.
- Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.
- За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.
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