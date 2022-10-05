На різних ділянках фронту ЗСУ вдалось заглибитись від 10 до 20 км, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація у південнобузькій операційній зоні залишається складною, але контролюється Силами оборони. За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини на різних ділянках фронту вдалось заглибитись від 10 до 20 км", - пишуть в ЗСУ.

В ОК також закликали українців не довіряти сумнівним джерелам інформації і не поспішати поширювати навіть хороші новини, щоб не нашкодити проведенню військової операції.

"Ми продовжуємо вивільняти наші землі від окупантів, вдячні кожному, хто реально допомагає, хто має витримку і гарт справжнього патріота", - наголошують у "Півдні".

Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.

Зазначимо, раніше десантники повідомили, що сьогодні, 4 жовтня, деокупували населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині

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