Українські воїни звільнили Малу Олександрівку на Херсонщині
Сьогодні, 4 жовтня, українські десантники деокупували населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині
Про це повідомили в Десантно-штурмових військах Збройних Сил України.
"4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині", – зазначено в повідомленні.
Українські десантники з 46-ї бригади обіцяють, що "далі буде", а український прапор продовжить свою переможну ходу Півднем нашої країни.
- Українські воїни активізували контрнаступ на Півдні України. Так, сьогодні, 4 жовтня, Міноборони підтвердило визволення Давидового Броду, а депутат облради – Великої Олександрівки
- Також 4 жовтня повідомили про те, що на Харківщині ЗСУ звільнили Борівську Андріївку та Богуславку
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