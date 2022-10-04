​​​​​​​Українські воїни звільнили Малу Олександрівку на Херсонщині

Про це повідомили в Десантно-штурмових військах Збройних Сил України.

"4 жовтня підрозділи однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних Сил України звільнили від російських окупантів населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині", – зазначено в повідомленні.

Українські десантники з 46-ї бригади обіцяють, що "далі буде", а український прапор продовжить свою переможну ходу Півднем нашої країни.

Українські воїни активізували контрнаступ на Півдні України. Так, сьогодні, 4 жовтня, Міноборони підтвердило визволення Давидового Броду, а депутат облради – Великої Олександрівки

Також 4 жовтня повідомили про те, що на Харківщині ЗСУ звільнили Борівську Андріївку та Богуславку

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