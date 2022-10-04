На Харківщині ЗСУ звільнили Борівську Андріївку та Богуславку, - селищна рада
ЗСУ звільнили села Борівська Андріївка та Богуславка Харківської області
Про це повідомляє у Тelegram Борівська селищна рада.
Населені пункти перебували в окупації пів року. Селищна рада також оприлюднила відео, як військові ЗСУ підіймають прапор України над Борівською Андріївкою.
- 3 жовтня повідомлялося, що ЗСУ звільнили Борову поблизу Ізюма на Харківщині.
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