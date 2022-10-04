Про це повідомляє у Тelegram Борівська селищна рада.

Населені пункти перебували в окупації пів року. Селищна рада також оприлюднила відео, як військові ЗСУ підіймають прапор України над Борівською Андріївкою.

3 жовтня повідомлялося, що ЗСУ звільнили Борову поблизу Ізюма на Харківщині.

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