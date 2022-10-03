ЗСУ звільнили Борову поблизу Ізюма на Харківщині, - селищна рада
Українські захисники деокуповали селище міського типу Борова в Ізюмському районі Харківської області
Про це повідомляє Борівська селищна рада.
"Борова і більша частина Борівської селищної територіальної громади під контролем ЗСУ! Триває зачистка територій. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні.
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