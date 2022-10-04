Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

"За результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України у 8 населених пунктах Бериславського району", – зазначено в повідомленні.

Від загарбників звільнені:

Любимівка

Хрещенівка

Золота Балка

Біляївка

Українка

Велика Олександрівка

Мала Олександрівка

Давидів Брід.

Звільнення цих населених пунктів підтвердив у вечірньому зверненні і Володимир Зеленський. За його словами, протягом тижня українські воїни деокупували десятки населених пунктів на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом.

"Українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом. Зокрема, з військових зведень із Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік... Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі", - сказав Зеленський.

Зазначимо, раніше десантники повідомили, що сьогодні, 4 жовтня, деокупували населений пункт Мала Олександрівка на Херсонщині

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