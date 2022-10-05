Це підтверджує Генштаб ЗСУ.

Увечері 3 жовтня поточного року Сили оборони України завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються.

Також підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.

За 4 жовтня авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 4 опорних пунктів, 11 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 2 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили один гелікоптер та 2 безпілотники ворога.

А ракетні війська й артилерія уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, один зенітний ракетний комплекс, а також мостову та понтонну переправу ворога.

Раніше повідомлялося, що ворог мінує інфраструктуру та приватні помешкання, забороняє будь-яке переміщення місцевих жителів, відступаючи з населених пунктів Херсонської області.

За 4 жовтня окупанти завдали 9 ракетних та 6 авіаційних ударів, здійснили понад 56 обстрілів з РСЗВ. Своєю чергою ЗСУ відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів, серед них - Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмут, й Новомихайлівка.

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