В окупованому Криму не вистачає медикаментів для лікування поранених росіян, - Генштаб ЗСУ
У медзакладах тимчасово окупованої Євпаторії бракує медичних засобів для лікування поранених солдатів РФ
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
"За наявною інформацією, на тимчасово окупованій території АР Крим, в медичних закладах міста Євпаторії, бракує медичних засобів для лікування поранених окупантів", - йдеться в повідомленні.
Також противник має проблеми з окремими видами забезпечення під час проведення так званої часткової мобілізації. Так, було відправлено мобілізований особовий склад з навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська, у зв’язку з неспроможністю розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням зазначену категорію військовослужбовців.
У Генштабі ЗСУ розповідають, що російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу шляхом призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України.
Так, за наявною інформацією, чоловіків з Луганська без проведення медичної комісії та підготовки після мобілізації одразу направляють на доукомплектування підрозділів, що зазнали найбільших втрат.
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