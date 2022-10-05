Про це пише Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Вищетарасівка, Добра Надія, Іллінка, Марганець, Червоногригорівка, Нікополь, Покровське, Велике Артакове, Андріївка, Степова Долина, Безіменне, Мирне, Луч, Широке, Білогірка та Лозове.

Під час залишення противником населених пунктів Херсонської області солдати РФ мінують об’єкти інфраструктури та приватні помешкання, забороняють будь-яке переміщення місцевих жителів.

Станом на 4 жовтня було офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади ще у восьми населених пунктах Херсонської області.

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