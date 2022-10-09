ЗСУ звільнили понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку
З початку активних бойових дій Збройні сили України звільнили понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку
Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
Вона розповіла, що наразі продовжується робота по закріпленню та зачистці територій, проводяться стабілізаційні заходи. Речниця заявила, що окупанти залишають по собі багато "сюрпризів" - це заміновані будівлі, дороги та поля.
"Нещодавно в Великій Костромці був підрив на міні під час сільськогосподарських робіт", - розповідає Гуменюк.
Вона наголошує, що ще зарано повертатися на деокуповані території, необхідно дати час спеціалістам убезпечити їх та провести стабілізаційні заходи.
- 6 жовтня Генштаб повідомив, що ЗСУ звільнили на Херсонщині 29 населених пунктів.
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