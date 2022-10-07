ЗСУ деокупували понад 2,4 тис. кв. км Херсонщини
З 24 лютого українські воїни звільнили понад 2,4 тис. кв. км Херсонської області, зокрема в Бериславському районі деокуповано 61 населений пункт, а у Херсонському - 6
Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко
"Станом на сьогодні від початку війни Збройні сили України деокупували понад 2400 квадратних кілометрів української землі", - заявив Тимошенко.
Заступник керівника Офісу президента розповів, що в Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, у Бериславському - 61: "У цьому ж районі проведені дестабілізаційні заходи в 19 населених пунктах. Також проводиться евакуація населення".
Частина критичної інфраструктури в Архангельському, Високопіллі та Осокорівці відновити буде неможливо.
"У Селах Нововоронцовка та Високопілля відновлюють роботи трансформаторів. У селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району проведені роботи з відновлення мобільного покриття", - додає Тимошенко.
Також найближчим часом відновлять покриття у населених пунктах Новоолександрівка та Давидів Брід.
"Оскільки ці місця лише деокуповані через постійні загрози, що виникають в наслідок бойових дій максимальне повернення державних органів влади залишається вкрай важким. Попри це у звільнені населені пункти передають гуманітарну допомогу, підвозять питну воду", - звітує заступник керівника Офісу президента України.
Крім того, на Херсонщині зафіксовано 107 воєнних злочинів, проводиться розмінування територій.
- Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району. Згодом українські військові показали знищений ними російський штаб у Давидовому Броді на Херсонщині.
- За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.
- Також 4 жовтня депутат Херсонської облради Ігор Йосипенко повідомив про звільнення Великої Олександрівки. Поліція підняла державний прапор над деокупованим селищем.
- На нещодавно звільнених територіях Херсонської області підрозділи Сил оборони зараз закріплюють позиції та проводять стабілізаційні заходи.
- За добу, 5 жовтня, у Херсонській області українські захисники деокупували населені пункти: Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку.
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