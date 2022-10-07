Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко

"Станом на сьогодні від початку війни Збройні сили України деокупували понад 2400 квадратних кілометрів української землі", - заявив Тимошенко.

Заступник керівника Офісу президента розповів, що в Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, у Бериславському - 61: "У цьому ж районі проведені дестабілізаційні заходи в 19 населених пунктах. Також проводиться евакуація населення".

Частина критичної інфраструктури в Архангельському, Високопіллі та Осокорівці відновити буде неможливо.

"У Селах Нововоронцовка та Високопілля відновлюють роботи трансформаторів. У селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району проведені роботи з відновлення мобільного покриття", - додає Тимошенко.

Також найближчим часом відновлять покриття у населених пунктах Новоолександрівка та Давидів Брід.

"Оскільки ці місця лише деокуповані через постійні загрози, що виникають в наслідок бойових дій максимальне повернення державних органів влади залишається вкрай важким. Попри це у звільнені населені пункти передають гуманітарну допомогу, підвозять питну воду", - звітує заступник керівника Офісу президента України.

Крім того, на Херсонщині зафіксовано 107 воєнних злочинів, проводиться розмінування територій.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb