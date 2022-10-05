ЗСУ звільнили на Херсонщині Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку, - Зеленський
За добу, 5 жовтня, у Херсонській області українські захисники деокупували населені пункти: Нововоскресенське, Новогригорівку та Петропавлівку
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Хочу сьогодні відзначити особовий склад оперативно-стратегічного угруповання "Олександрія" за створення умов для успішного наступу, за планування й підготовку активних дій на Херсонщині. Саме тих наших дій, які вже дають відчутний результат. А буде й більше. Тільки за цю добу на Херсонщині від псевдореферендуму було звільнено й стабілізовано такі населені пункти, як Нововоскресенське, Новогригорівка і Петропавлівка. Рух триває", - повідомив у вечірньому зверненні Зеленський.
- Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.
- За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.
- На нещодавно звільнених територіях Херсонської області підрозділи Сил оборони зараз закріплюють позиції та проводять стабілізаційні заходи.
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