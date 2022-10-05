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Підрозділи Сил оборони закріплюються та проводять стабілізаційні заходи у звільнених населених пунктах на Півдні України

5 жовтня, 2022 середа
16:30
війна з Росією Звільнення Херсонщини

На нещодавно звільнених територіях Херсонської області підрозділи Сил оборони зараз закріплюють позиції та проводять стабілізаційні заходи

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в зоні відповідальності на південнобузькому напрямку стабільно напружена, але під контролем Сил оборони. Підрозділи Сил оборони закріплюються та проводять стабілізаційні заходи у звільнених від рашистських окупантів населених пунктах, продовжуючи активні дії на кількох напрямках", - пишуть в ЗСУ.

Російські окупанти ж ведуть оборонні дії і намагаються утримати захоплені території Херсонської і Миколаївської областей. Б'ють по позиціях ЗСУ та тилових районах з РСЗВ, важкої артилерії, мінометів та ударних безпілотників.

Агресор активно здійснює повітряну розвідку, зокрема, в Баштанському і Бериславському районах.

  • Офіційно підтверджено звільнення і відновлення української влади у восьми населених пунктах Херсонської області: Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району.
  • За 4 жовтня на південному фронті українські захисники в рамках контрнаступу зуміли пройти від 10 до 20 км вглиб окупованих територій.
  • За добу на південному фронті ЗСУ вбили 31 рашиста та знищили 8 танків.

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Україна
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
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Військові новини
деокупація України
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