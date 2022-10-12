Про це оперативне командування "Південь" повідомило у facebook.

ЗСУ звільнили населені пункти Нововасилівка, Новогригорівка, Нова Кам’янка, Трифонівка та Червоне.

"Силами оборони продовжується вогневе ураження резервів противника, порушення його системи управління, та логістичного забезпечення. Підрозділи окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані наших наступальних дій. Попри це, нашими підрозділами закріплено успіх зі звільнення Нововасилівки, Новогригорівки, Нової Кам’янки, Трифонівки та Червоного в Бериславському районі", - пишуть в ОК.

У деокупованих населених пунктах тривають стабілізаційні заходи з реанімації соціальної та критичної інфраструктури.

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