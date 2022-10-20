З вересня ЗСУ звільнили понад 500 населених пунктів Харківщини

Про це під час брифінгу повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив, що за останні 6 днів ЗСУ звільнили 19 населених пунктів Харківщини. В окупації, за його словами, перебуває 1,8% території області - 32 населених пункти.

"Бойові дії на території Харківщини тривають. Наші військові не зупиняються та продовжують витісняти ворога з нашої території", - сказав Синєгубов.

Також голова Харківської ОВА зауважив, що спільно з військовими та владою облаштувала та укріпила три ешелонні лінії оборони області. Їхнє зміцнення триває й до сьогодні.

У кінці Синєгубов зазначив, що росіяни повторно не зможуть зробити те, що вони зробили 24 лютого.

"Росія має понести покарання за усе, що вона накоїла на території нашої області. А зараз робимо усе, щоб у ворога більше не було жодної можливості ступити на нашу землю", - наголосив він.

19 жовтня стало відомо, що на деокупованій Харківщині поліція зафіксувала 1601 воєнний злочин РФ.