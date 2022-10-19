На деокупованій території Харківщини зафіксували понад 1,6 тис. воєнних злочинів РФ
На звільненій території Харківщині поліція зафіксувала 1601 воєнний злочин РФ, зокрема 1421 порушення законів і звичаїв війни
Про це повідомив пресцентр МВС.
"Усього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 1601 воєнний злочин, з яких найбільше за ст. 438 КК України - 1421, за ст. 111-1 КК України - 154 й інші", - наголосили праоохоронці.
Крім того, щоб недопустити ввезення до населених пунктів наркотиків і нелегальної зброї, поліція та військові перевірили на блокпостах 4,2 тис. транспортних засобів. За підозрою до ДРГ і проведення пропагандистської роботи до відділків доставили 30 людей.
Вибухотехніки обстежили близько 1478,95 га території, вилучили 23 474 вибухонебезпечні предмети, знешкодили - 2271.
- Станом на 18 жовтня незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування війни в Україні знайшла докази низки воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, що були скоєні росіянами.
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