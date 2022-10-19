Про це повідомив пресцентр МВС.

"Усього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 1601 воєнний злочин, з яких найбільше за ст. 438 КК України - 1421, за ст. 111-1 КК України - 154 й інші", - наголосили праоохоронці.

Крім того, щоб недопустити ввезення до населених пунктів наркотиків і нелегальної зброї, поліція та військові перевірили на блокпостах 4,2 тис. транспортних засобів. За підозрою до ДРГ і проведення пропагандистської роботи до відділків доставили 30 людей.

Вибухотехніки обстежили близько 1478,95 га території, вилучили 23 474 вибухонебезпечні предмети, знешкодили - 2271.

Станом на 18 жовтня незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування війни в Україні знайшла докази низки воєнних злочинів, порушень прав людини та міжнародного гуманітарного права, що були скоєні росіянами.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb