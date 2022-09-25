У Берліні побили світовий рекорд у марафоні
Кенійський легкоатлет Еліуд Кіпчоге виграв Берлінський марафон зі світовим рекордом
Про це повідомляє Міжнародна федерація легкої атлетики.
Кіпчоге подолав дистанцію за 2 год. 1 хв та 9 сек. та побив власний світовий рекорд. Попереднє досягнення було встановлено теж у Берліні та складало 2:01.39 год.
37-річний кенієць виграв Берлінський марафон вчетверте у кар'єрі та повторив успіх ефіопа Гайле Гебресілассіє.
Кіпчоге є дворазовим олімпійським чемпіоном у марафоні 2016 та 2020 років та чемпіоном світу-2003 року на дистанції 5000 м.
Легка атлетика
Берлінський марафон
Берлін, Німеччина
25 вересня
42,2 км
1. Еліуд Кіпчоге (Кенія) - 2:01.09
2. Марк Корір (Кенія) - 2:05:58
3. Деме Таду Абате (Ефіопія) - 02:06:28
- 25 липня шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс переміг на чемпіонаті світу з результатом 6,21 м та побив власний світовий рекорд.
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