Дюплантіс знову побив світовий рекорд, який 26 років утримував Бубка
Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс переміг на чемпіонаті світу з результатом 6,21 м та побив власний світовий рекорд
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На чемпіонаті світу в Юджині (США) Дюплантіс стрибнув на 6 м 21 см та на 5 см перевершив власне досягнення на відкритому повітрі.
Швед виграв ЧС вперше у кар'єрі.
У стрибках з жердиною світовий рекорд на відкритому повітрі 26 років належав українцю Сергію Бубці. Його у 2020 році побив Арман Дюплантіс, який стрибнув на 6,15 м.
22-річному шведу також належить світовий рекорд у приміщенні - 6,20 м.
Чемпіона світу
Стрибки з жердиною. Чоловіки
25 липня
1. Арман Дюплантіс (Швеція) 6,21 м
2. Крістофер Нільсен (США) 5,94 м
3. Ернест Джон Обієна (Філіппіни) 5,94 м
- 21 липня на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд.
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