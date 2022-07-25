Про це повідомляє Еспресо.TV.

На чемпіонаті світу в Юджині (США) Дюплантіс стрибнув на 6 м 21 см та на 5 см перевершив власне досягнення на відкритому повітрі.

Швед виграв ЧС вперше у кар'єрі.

У стрибках з жердиною світовий рекорд на відкритому повітрі 26 років належав українцю Сергію Бубці. Його у 2020 році побив Арман Дюплантіс, який стрибнув на 6,15 м.

22-річному шведу також належить світовий рекорд у приміщенні - 6,20 м.

Чемпіона світу

Стрибки з жердиною. Чоловіки

25 липня

1. Арман Дюплантіс (Швеція) 6,21 м

2. Крістофер Нільсен (США) 5,94 м

3. Ернест Джон Обієна (Філіппіни) 5,94 м

21 липня на чемпіонаті світу з легкої атлетики у приміщенні Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд.

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