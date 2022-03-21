На ЧС знову побили світовий рекорд, який 21 рік утримував Бубка

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Белграді (Сербія) Дюплантіс виграв змагання зі стрибків з жердиною з результатом 6,20 м та встановив новий світовий рекорд у приміщенні. Срібло виграв бразилець Тіаго Браз (5.95 м), бронзу - американець Кріс Нільсен (5.90 м).

Попереднє світове досягнення (6,19 м) також належало Дюплантісу та було встановлено два тижні тому.

8 лютого 2020 року Арманд Дюплантіс на турнірі в польському місті Торунь стрибнув на 6,17 м та відібрав світовий рекорд у француза Рено Лавіллені, який стрибнув на 6,16 м у лютому 2014 року у Донецьку на "Зірках жердини".

До того рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях 21 рік утримував Сергій Бубка, який з 1991 по 1994 рік бив досягнення вісім разів та зафіксував його на позначці 6,15 м.

Дюплантісу також належить світовий рекорд на відкритому повітрі (6,15 м), який він встановив у вересня 2020 року.

Нагадаємо, 19 березня Ярослава Магучіх виграла чемпіонат світу в приміщенні у стрибках у висоту.

20 березня Марина Бех-Романчук виграла срібну медаль у потрійному стрибку на чемпіонаті світу в приміщенні.

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