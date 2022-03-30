У Берліні поліція прибрала прапор України, яким вкрили танк на монументі загиблим радянським солдатам
Німецька поліція зняла український прапор, яким вкрили танк на меморіалі радянським солдатам у Берліні
Про це повідомляє DW.
Поліцейські зняли український прапор з танка, який є частиною меморіалу загиблим під час Другої світової війни радянським солдатам у центрі Берліну. У поліції зазначили, що не ініціюватимуть розслідування, оскільки пам'ятник не постраждав.
У Поліції зазначили, що 29 березня схожий інцидент був зафіксований біля військового меморіалу у Трептов-парку: невідомі балончиками намалювали на вході до парку зірки синього та жовтого кольору. Було розпочато розслідування, а міська влада Берліну заявила, що прибере графіті.
- 22 березня стало відомо, що одесита Ігоря Голода, який працював в ресторані Rizzi у Баден-Бадені, звільнили за його відеозвернення до росіян через війну РФ проти України.
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