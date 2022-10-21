Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, яку наводить журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у twitter.

"Одна з тактик Білорусі може полягати в тому, щоб подивитися, чи зможуть вони змусити Україну застосувати живу силу на північному кордоні, щоб відвернути українські сили, щоб вони не могли бути використані в інших місцях на Сході чи Півдні", - зауважив він.

Генеральний штаб ЗСУ вважає, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії керівництва Росії та Білорусі.

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