У Білому домі назвали можливу тактику Білорусі на кордоні з Україною
Білоруські війська на кордоні з Україною можуть спробувати відволікти увагу Збройних Сил України на себе
Про це розповів координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, яку наводить журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш у twitter.
"Одна з тактик Білорусі може полягати в тому, щоб подивитися, чи зможуть вони змусити Україну застосувати живу силу на північному кордоні, щоб відвернути українські сили, щоб вони не могли бути використані в інших місцях на Сході чи Півдні", - зауважив він.
- Генеральний штаб ЗСУ вважає, що ймовірність спроби наступу з території Білорусі зростає через агресивні заяви та дії керівництва Росії та Білорусі.
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