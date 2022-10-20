Загроза відновлення росіянами наступу на північному фронті зростає, - Генштаб

Про це, сьогодні, 20 жовтня заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Збройних сил, бригадний генерал Олексій Громов.

"Посилюється агресивна риторика військово-політичного керівництва Росії та Білорусі, якою супроводжується розгортання регіонального угруповання військ так званої Союзної держави. Загроза відновлення Збройними силами Російської Федерації наступу на північному фронті зростає", — сказав він і додав, що цього разу Росія може спробувати відрізати західні області України від решти території.

"Цього разу напрямок наступу може бути змінений на захід білоруського кордону для перерізання основних логістичних артерій, постачання озброєння та військової техніки Україні від країн-партнерів", — пояснив генерал.

В генштабі додали, що у Білорусі відбувається розгортання російських підрозділів різних родів військ.

"На території Білорусі тривають заходи з розгортання авіаційних підрозділів, підрозділів інших родів військ і сил Російської Федерації на відповідних аеродромах та об’єктах військової інфраструктури. У тому числі на тих, що передані під повний контроль Збройним силам Російської Федерації", — зауважив генерал Громов і додав, що на території Білорусі проводяться заходи з підготовки до прихованої мобілізації.

Також Білорусь продовжує надавати свою територію для запуску балістичних ракет та дронів.

"Вони розмістили на своїх аеродромах літаки МіГ-31, що можуть бути озброєними крилатими ракетами типу "Калібр". Ми теж на це реагуємо", — підкреслив військовий.

Олексій Громов дав зрозуміти, що Генштаб ЗСУ постійно відстежує ситуацію на білоруському напрямку, а Сили оборони проводять заходи із прикриття кордону України та Києва з півночі, тому можливий напад не стане несподіванкою.

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