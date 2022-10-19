Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"



"З початку жовтня росіяни вивезли з Білорусі понад 100 танків Т-72. Це дуже великий ресурс, який вони б могли використовувати для планування вторгнення на територію України. Натомість Росія ввозить на територію Білорусі велику кількість військовослужбовців", - пояснив Коваленко.

Експерт переконаний, що Росія не зможе сформувати разом з білоруською армією ударну групу для наступу на територію України.

"Росія планує перекинути до Білорусі понад 9 тис. російських військовослужбовців. Це понад 12-15 батальйонно-тактичних груп. Проте їх неможливо вважати батальйонно-тактичними групами. Оскільки кожна така група повинна мати певну кількість танків та БМП. Також вони повинні мати самохідні артилерійські установки, ЗРК та РСЗВ. Натомість Росія відправляє в Білорусь вантажівки та автомобільну техніку. Тому цілком можливо, що мобілізованих росіян перекидають в Білорусь через нестачу полігонів у РФ. Їх мають готувати до бойових дій на території Білорусі", - додав він.

14 жовтня російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко оголосили про розгортання спільного угруповання військ у Білорусі.

15 жовтня стало відомо, що до Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ.

16 жовтня міноборони Білорусі оголосило, що у рамках розгортання спільного угруповання військ з РФ, до країни перекинуть 9 тис. російських військових.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb