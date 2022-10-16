Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва, помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко у twitter.

За його словами, російські військові прибудуть до Білорусі у рамках розгортання спільного з РФ угруповання військ.

"Перші ешелони з російськими військовослужбовцями почали прибувати до Білорусі. Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність складе трохи менше 9 тис. осіб", - написав Ревенко.

Він пообіцяв більш детальну інформацію розповісти 17 жовтня.

14 жовтня російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко оголосили про розгортання спільного угруповання військ у Білорусі.

15 жовтня стало відомо, що до Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ.

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