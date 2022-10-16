До Білорусі перекинуть 9 тис. російських військових, - міноборони країни
Міністерство оборони Білорусі оголосило, що у рамках розгортання спільного угруповання військ з РФ, до країни перекинуть 9 тис. російських військових
Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва, помічник міністра оборони Білорусі Валерій Ревенко у twitter.
За його словами, російські військові прибудуть до Білорусі у рамках розгортання спільного з РФ угруповання військ.
"Перші ешелони з російськими військовослужбовцями почали прибувати до Білорусі. Передислокація займе кілька днів. Загальна чисельність складе трохи менше 9 тис. осіб", - написав Ревенко.
Він пообіцяв більш детальну інформацію розповісти 17 жовтня.
- 14 жовтня російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко оголосили про розгортання спільного угруповання військ у Білорусі.
- 15 жовтня стало відомо, що до Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ.
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