Путін за допомогою білоруського військового майна хоче розв'язати проблеми з мобілізованими, - військовий експерт Кузан
Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що російська військова інфраструктура виявилася не готовою, щоб працювати з великою кількістю мобілізованого люду
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Росіяни можуть оперативно перекидати сили у Білорусь, але питання - де їх взяти? Знімати з інших ділянок фронту і перекидати на північний напрямок у Білорусь - це послабить інші напрямки. У російського керівництва є надія на використання військової інфраструктури Білорусі, щоб розміщувати мобілізованих, проводити навчання та бойове злагодження", - зауважив Кузан.
За словами військового експерта, у Росії наростає напруга.
"Вже молодший офіцерський склад скаржиться на те, що Росія виявилася не підготовленою, що бази не готові й невдоволення буде наростати. Путін за допомогою Лукашенка, за допомогою оренди білоруського військового майна хоче розв'язати проблеми з мобілізованими. Можна наповнити Білорусь тисячами цих мобіків, але їх потрібно вишколювати й на це потрібен час. Поки що якогось ударного угруповання з території Білорусі не спостерігаємо, але існує загроза авіаційних та ракетних ударів", - зазначив Кузан.
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