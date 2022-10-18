Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Росіяни можуть оперативно перекидати сили у Білорусь, але питання - де їх взяти? Знімати з інших ділянок фронту і перекидати на північний напрямок у Білорусь - це послабить інші напрямки. У російського керівництва є надія на використання військової інфраструктури Білорусі, щоб розміщувати мобілізованих, проводити навчання та бойове злагодження", - зауважив Кузан.

За словами військового експерта, у Росії наростає напруга.

"Вже молодший офіцерський склад скаржиться на те, що Росія виявилася не підготовленою, що бази не готові й невдоволення буде наростати. Путін за допомогою Лукашенка, за допомогою оренди білоруського військового майна хоче розв'язати проблеми з мобілізованими. Можна наповнити Білорусь тисячами цих мобіків, але їх потрібно вишколювати й на це потрібен час. Поки що якогось ударного угруповання з території Білорусі не спостерігаємо, але існує загроза авіаційних та ракетних ударів", - зазначив Кузан.

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