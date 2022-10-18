Суходільний наступ з боку Білорусі неможливий, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Білорусь під тиском росіян розкручує інформаційну кампанію, що начебто там посилюється угруповання. На один з полігонів Білорусі перекинуто дві роти - це 150 військовослужбовців. Таких полігонів там три", - пояснив Згурець.

Експерт також додав, що на білоруських полігонах проводитимуть підготовку російських мобіків.

"Інформація щодо перекидання танків у Білорусь є неефективною, тому що Білорусь навпаки знімає зі своїх запасів танки та боєприпаси, якими компенсують російські втрати. Ділянка вздовж білоруського кордону гарно укріплена й там ворог не просунеться. Суходільний наступ з боку Білорусі найближчим часом неможливий", - підкреслив Згурець.

В міноборони Білорусі заявили, що Росія перекине до країни 170 танків та 200 бойових броньованих машин

США наразі не спостерігають "тривожних" ознак у Білорусі, що можуть потенційно вплинути на розвиток ситуації

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb