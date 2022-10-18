Суходільний наступ з боку Білорусі неможливий, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що Росія не відкриє другий фронт з боку Білорусі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Білорусь під тиском росіян розкручує інформаційну кампанію, що начебто там посилюється угруповання. На один з полігонів Білорусі перекинуто дві роти - це 150 військовослужбовців. Таких полігонів там три", - пояснив Згурець.
Експерт також додав, що на білоруських полігонах проводитимуть підготовку російських мобіків.
"Інформація щодо перекидання танків у Білорусь є неефективною, тому що Білорусь навпаки знімає зі своїх запасів танки та боєприпаси, якими компенсують російські втрати. Ділянка вздовж білоруського кордону гарно укріплена й там ворог не просунеться. Суходільний наступ з боку Білорусі найближчим часом неможливий", - підкреслив Згурець.
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