Росія перекидає до Білорусі 170 танків та 200 бронетранспортерів, - міноборони країни
В міноборони Білорусі заявили, що Росія перекине до країни 170 танків та 200 бойових броньованих машин
Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва міноборони Білорусі Валерій Ревенко у twitter.
За його словами, до Білорусі прибудуть близько 170 танків, 200 бойових машин та до 100 гармат та мінометів з Росії для використання у складі спільного угруповання військ.
"Загальна чисельність для прибуття в Білорусь складатиме до 9000 особового складу, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм", - написав Ревенко.
- 14 жовтня російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко оголосили про розгортання спільного угруповання військ у Білорусі.
- 15 жовтня стало відомо, що до Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ.
- 16 жовтня міноборони Білорусі оголосило, що у рамках розгортання спільного угруповання військ з РФ, до країни перекинуть 9 тис. російських військових.
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