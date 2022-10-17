Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва міноборони Білорусі Валерій Ревенко у twitter.

За його словами, до Білорусі прибудуть близько 170 танків, 200 бойових машин та до 100 гармат та мінометів з Росії для використання у складі спільного угруповання військ.

"Загальна чисельність для прибуття в Білорусь складатиме до 9000 особового складу, близько 170 танків, до 200 ББМ і до 100 гармат і мінометів калібром понад 100 мм", - написав Ревенко.

14 жовтня російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко оголосили про розгортання спільного угруповання військ у Білорусі.

15 жовтня стало відомо, що до Білорусі прибули перші російські військові зі складу "регіонального угруповання" військ.

16 жовтня міноборони Білорусі оголосило, що у рамках розгортання спільного угруповання військ з РФ, до країни перекинуть 9 тис. російських військових.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb