В ЄС погодили нові санкцій проти РФ та Білорусі, - ЗМІ
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на засіданні в понеділок досягли попередньої згоди про посилення санкцій проти Росії та Білорусі у зв’язку з повномасштабною агресією проти України
Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
"Схоже, серед глав МЗС країн ЄС учора склався консенсус щодо подальшого запровадження санкцій проти Росії (але не в енергетичній сфері) та Білорусі. Останній проєкт висновку Європейської ради в цьому плані більш строгий щодо Білорусі", – написав Джозвяк у Twitter.
Він додав, що найближчими днями ЄС "прискорить роботу" в цьому напрямку.
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