В ЄС погодили нові санкцій проти РФ та Білорусі, - ЗМІ

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Схоже, серед глав МЗС країн ЄС учора склався консенсус щодо подальшого запровадження санкцій проти Росії (але не в енергетичній сфері) та Білорусі. Останній проєкт висновку Європейської ради в цьому плані більш строгий щодо Білорусі", – написав Джозвяк у Twitter.

Він додав, що найближчими днями ЄС "прискорить роботу" в цьому напрямку.

Нагадаємо, п’ять держав ЄС пропонують синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb