Про це повідомило "Польське радіо".

Синхронізація санкцій, введених проти Росії та Білорусі, вже деякий час обговорюється в Брюсселі. Згідно зі словами дипломатів ЄС, існує дві мети: по-перше - якомога сильніше вдарити по білоруській економіці та змусити режим у Мінську припинити допомогу Москві, а по-друге - щоб росіяни не намагалися обійти санкції.

Також наголошується, що питання в тому, чи буде одностайна згода всіх країн після нещодавніх повідомлень про те, що Росія атакувала цивільні цілі в Україні з використанням білоруських баз.

Що стосується пропозицій подальших санкцій проти Москви, то вони передбачають заборону на імпорт діамантів із РФ, заборону на використання антивірусного програмного забезпечення Kaspersky в ЄС і заборону на продаж нерухомості росіянам. Це санкції, які були вилучені з восьмого пакету санкцій під час переговорів.

Окрім того, п'ять країн підтвердили свою пропозицію про відключення всіх російських банків від глобальної системи фінансових розрахунків SWIFT, накладення санкцій на атомну енергетику та обмеження на інші послуги.

13 жовтня стало відомо, що санкції ЄС "підтоплюють" здатність Росії фінансувати війну проти України, але Китай і Туреччина допомагають їй обходити запроваджені Заходом обмеження.