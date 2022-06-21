У Білому домі назвали три ключові цілі Байдена на самітах G7 та НАТО: усі вони стосуються України

Про це повідомив у вівторок під час брифінгу в Білому домі координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Існує три всеосяжних цілі, які матиме президент", - зауважив Кірбі.

Перша, за його словами, стосується "посилення нашої непохитної підтримки демократичної, суверенної і процвітаючої України, а також притягнення Росії до відповідальності за її війну".

Друга ціль передбачає управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, в контексті підвищення цін на пальне та продовольство, що стало наслідками війни Путіна в Україні.

Третя мета полягає в окресленні "інформаційного бачення" світу, у якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні й корумповані підходи.

Відзначимо, саміт G7 відбудеться 26-28 червня в німецькій Баварії, а лідери країн НАТО зустрінуться 29-30 червня в Мадриді.

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