У Білому домі назвали три ключові цілі Байдена на самітах G7 та НАТО: усі вони стосуються України
Президент США Джо Байден переслідуватиме три основних цілі під час самітів G7 і НАТО наприкінці червня, які так чи інакше стосуватимуться реагування на війну Росії в Україні
Про це повідомив у вівторок під час брифінгу в Білому домі координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Укрінформ.
"Існує три всеосяжних цілі, які матиме президент", - зауважив Кірбі.
Перша, за його словами, стосується "посилення нашої непохитної підтримки демократичної, суверенної і процвітаючої України, а також притягнення Росії до відповідальності за її війну".
Друга ціль передбачає управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, в контексті підвищення цін на пальне та продовольство, що стало наслідками війни Путіна в Україні.
Третя мета полягає в окресленні "інформаційного бачення" світу, у якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні й корумповані підходи.
Відзначимо, саміт G7 відбудеться 26-28 червня в німецькій Баварії, а лідери країн НАТО зустрінуться 29-30 червня в Мадриді.
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